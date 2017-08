Meer onofficiële details Core i3-processors met vier cores verschijnen online

Er zijn nieuwe details online verschenen over de Intel Core i3-8100, i3-8300 en i3-8350K. In alle gevallen zou het gaan om quadcores, maar in tegenstelling tot een eerder gerucht zouden ze geen hyperthreading hebben.

Op de Chinese website PTT is een specsheet verschenen met de specificaties van de Core i3-8100 en i3-8350K. Het is niet met zekerheid te zeggen of de sheet echt is, maar de gegevens komen grotendeels overeen met eerder uitgelekte informatie. Beide processors van de Coffee Lake-generatie zijn quadcores en hebben geen hyperthreading. Volgens een recent gerucht zou de Core i3-8300 wel hyperthreading krijgen, maar mogelijk is dat onjuist.

Huidige i3's hebben twee fysieke cores, maar kunnen via hyperthreading over vier threads beschikken. De nieuwe versies hebben volgens de specificaties alleen vier fysieke cores, net als de huidige i5-cpu's. De Core i3-8350K lijkt de opvolger te worden van de i3-7350K, een processor met unlocked multiplier die overgeklokt kan worden. De kloksnelheid is 4GHz en er is 8MB L3-cache aanwezig. De Core i3-8100 heeft een snelheid van 3,6GHz en 6MB L3-cache.

Intel maakte dinsdag bekend dat de Core-processors van de achtste generatie op 21 augustus gepresenteerd worden. Mogelijk brengt de fabrikant op die datum zelf informatie naar buiten over de Core i3-, i5-, en i7-modellen in de 8000-serie.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W Core i3-8350K 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8300 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8100 4/4 3,6GHz - - 6MB 65W

Intel Coffee Lake-specificaties volgens geruchten