Intel kondigt Coffee Lake-processors op 21 augustus aan

Intel heeft te kennen gegeven dat zijn nieuwe generatie processors, met de naam Coffee Lake, op 21 augustus wordt onthuld. De achtste generatie processors uit de Core-serie worden gefabriceerd op 14nm, maar voor de rest heeft Intel nog maar weinig bekendgemaakt.

Dat heeft Intel dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. De chipontwerper heeft 21 augustus uitgekozen omdat dit samenvalt met een zonsverduistering, maar verder wordt er uit de verstrekte informatie weinig nieuws duidelijk over de specificaties van de nieuwe processors. Wel stelt Intel dat de eerste producten voor het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn. Intel gaat de onthulling livestreamen via Facebook Live.

Waarschijnlijk geeft de chipontwerper tijdens het evenement meer details prijs over zijn nieuwe generatie processors. Tot nu toe kwam er nog maar weinig informatie naar buiten, al stelt Intel dat er een snelheidswinst van 30 procent wordt verwacht vergeleken met de Kaby Lake-processors; dit is echter nog niet geverifieerd door onafhankelijke reviewers.

De achtste generatie Core-processoren hebben de codenaam Coffee Lake en worden net als voorgaande series gebakken op 14nm. Volgens geruchten krijgen de topmodellen in de serie, de i7 8700K en i5 8600K, de beschikking over zes cores met een kloksnelheid van respectievelijk 3,7GHz en 3,6GHz.