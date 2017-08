Fractal Design kondigt Meshify C-behuizing aan

Fractal Design presenteert een nieuwe behuizing in een nieuwe serie. De Meshify C is een midtower met aan de voorkant een gaaspaneel en aan de zijkant een raam van getint, gehard glas. Volgens de fabrikant biedt het ontwerp optimale airflow.

Omdat de voorkant van de Meshify C is voorzien van gaas, kunnen de fans veel lucht aanzuigen. Fractal Design claimt dat de kast de prestaties biedt van een grotere behuizing in een midtower-ontwerp. Fractal levert twee Dynamic X2 GP-12-ventilators mee van het 120mm-formaat. Er is ruimte voor maximaal zeven fans, die zowel aan de voorkant, achterkant, bovenkant als onderkant geplaatst kunnen worden. Op al die plaatsen is een stoffilter aanwezig.

In de kast is plek voor atx-moederborden of kleiner, maximaal twee 3,5"-hdd's, drie 2,5"-drives en een cpu-koeler van maximaal 172mm hoog. De videokaart mag maximaal 315mm lang zijn, als er ventilators aan de voorkant zijn gemonteerd. Achter het moederbord is tot 35mm vrije ruimte om kabels weg te werken. Hardware.info heeft een review van de behuizing gepubliceerd. Volgens de website zijn de koelprestaties uitstekend, terwijl de geluidsproductie binnen de perken blijft.

De Meshify C is de tweede kast van de Zweedse fabrikant die geleverd wordt met een paneel van gehard glas. Vorige week introduceerde Fractal Design een uitvoering van zijn Define C-behuizing met een paneel van hetzelfde materiaal. De nieuwe Meshify C-behuizing krijgt een adviesprijs van 90 euro.