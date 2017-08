Samsung brengt high-end klaptelefoon met twee oledschermen uit in China

Samsung heeft een high-end klaptelefoon in China uitgebracht. De Samsung SM-G9298 is voorzien van twee 4,2"-oledschermen. Onbekend is of Samsung de telefoon buiten China gaat verkopen, maar het toestel komt waarschijnlijk niet naar de Benelux.

De Android-telefoon, die volgens een Engelse vertaling Leader 8 heet, heeft een zogeheten clamshell-ontwerp en beschikt over een 4,2"-touchscreen aan de buitenkant van de telefoon en nog zo'n scherm aan de binnenkant. De oledschermen hebben een full-hd-resolutie. Het scherm aan de buitenkant heeft capacitieve menuknoppen, terwijl aan de binnenkant hardwareknoppen gebruikt worden. Het frame van de telefoon is gemaakt van 6013 Series-aluminium, dat Samsung ook gebruikte voor de Samsung Galaxy S6.

Het toestel bevat een Snapdragon 821-soc van Qualcomm en heeft 4GB ram. Er is 64GB opslagruimte beschikbaar en dat is uit te breiden met een sd-kaart. Verder heeft de Leader 8 een accucapaciteit van 2300mAh en is er een vingerafdrukscanner op de achterkant van het toestel te vinden, onder de camera. De accu kan draadloos opgeladen worden.

De Leader 8 heeft aan de achterkant een 12-megapixelcamera met een diafragma van f/1.7 en pixels van 1,4μm. Daarmee zijn de specificaties gelijk aan die van de camera in de Galaxy S8. Aan de binnenkant van de klaptelefoon zit een camera met een diafragma van f/1.9 en een 5-megapixelresolutie.

Samsung heeft nog niet bekend gemaakt of het bedrijf de telefoon buiten China gaat aanbieden. Momenteel is de klaptelefoon alleen beschikbaar via provider China Mobile. Waarschijnlijk komt de Leader 8 niet naar de Benelux. Samsung biedt dergelijke Android-klaptelefoons wel in Azië aan, maar niet in Europese landen.