Verzekeraar mag beschadigde smartphone vervangen door refurbished model

Het financiŽle klachteninstituut Kifid heeft in een uitspraak bepaald dat een verzekeraar een kapotte smartphone van een consument mag vervangen door een refurbished toestel, indien er een toestelverzekering is afgesloten.

De elf maanden oude beschadigd geraakte Sony Xperia Z5 hoeft volgens het Kifid niet te worden vervangen door een nieuw toestel. Dat heeft te maken met het feit dat de schade wordt gedekt door een schadeverzekering, waarbij zaken in principe niet zijn verzekerd tegen nieuwwaarde, maar tegen vervangingswaarde. Dit wordt volgens de wet gedefinieerd als het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van een gelijkwaardige zaak.

Op basis hiervan hoeft de verzekeraar de Sony Xperia Z5 enkel te vervangen door hetzelfde type of een toestel met vergelijkbare specificaties, en dus niet door een nieuw toestel. Bij het afsluiten van de verzekering is ook niet afgesproken om af te wijken van de maatstaf om enkel de vervangingswaarde te vergoeden ingeval van een beschadiging.

De consument stelt dat hem tijdens de aanschaf van de Xperia Z5 in de winkel is gezegd dat hij wel degelijk recht zou hebben op een nieuw toestel. Dit heeft hij echter niet kunnen aantonen. Bovendien stelt het Kifid dat het hier ging om een tussenpersoon, waarschijnlijk de winkelier, en voor deze uitspraken van een tussenpersoon kan de verzekeraar niet verantwoordelijk worden gehouden. De consument vindt het onredelijk dat hij genoegen moet nemen met een tweedehands toestel, mede omdat zijn kapotte smartphone pas elf maanden oud was.

De verzekeraar heeft een refurbished toestel van het type Sony Xperia Z3+ aangeboden als vervanging. Daarbij heeft het vervangende toestel alle kwaliteitstesten voor nieuwe toestellen doorstaan en het toestel zou bestaan uit nog nooit gebruikte fabrieksonderdelen. Bovendien heeft de verzekeraar een garantie aangeboden van drie maanden met betrekking tot defecten. Dit alles is voor het Kifid genoeg om te stellen dat de verzekeraar aan de wettelijke eisen voor vervanging heeft voldaan. Volgens het klachteninstituut hoeft de verzekeraar hierbij geen inzicht te geven in de ouderdom en gebruiksintensiteit van de onderdelen van het vervangende toestel.

Deze uitspraak betreft een bindend advies; beide partijen hebben hiervoor gekozen. De consument kan hier niet tegen in beroep, omdat het reglement van de Commissie van Beroep van het Kifid voorschrijft dat er alleen beroep openstaat, als de vordering minimaal om een schadebedrag van 25.000 euro gaat. Het klachteninstituut Kifid behandelt doorgaans zaken van consumenten die klagen over bank- en verzekeringsproducten, waarbij het bijvoorbeeld in beleggingszaken doorgaans over schadeposten van vele tienduizenden of honderdduizenden euro's kan gaan.

In juli 2016 oordeelde een Nederlandse rechter dat een consument met een iPhone die binnen de garantieperiode gebreken vertoonde, wel een volledig nieuwe iPhone moest krijgen en geen genoegen hoefde te nemen met een refurbished model. Het verschil tussen deze zaak en de Kifid-uitspraak, is het feit dat het bij de iPhone ging om een defect, terwijl het bij de Xperia Z5 ging om schade die waarschijnlijk door de gebruiker is veroorzaakt. Daardoor kon de consument zich bij de Kifid-zaak enkel beroepen op wettelijke bepalingen rondom verzekeringen, terwijl de iPhone-bezitter zich kon beroepen op een andere, gunstigere consumentenrechtelijke bepaling. In april 2017 oordeelde een rechter dat een consument met een defecte iPad Air 2, ook geen genoegen hoefde te nemen met een remanufactured model.