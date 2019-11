Zweedse start-up gaat kleine behuizing Mjolnir produceren

De Zweedse start-up Thor Zone gaat de itx-computerbehuizing Mjolnir produceren. De Zweden hadden een Kickstartercampagne opgezet voor de kast en het doel van 55.439 euro werd in 11 minuten gehaald. Op het moment van schrijven staat de teller op 142.124 euro.

De Mjolnir-kast heeft een inhoud van 9,7 liter, waarmee het vergelijkbaar is met de Geeek A50 van eveneens 9,7 liter en de Sliger SM550 met zijn 9,68 liter inhoud. Een kast van een meer mainstream-merk dat bij deze inhoud in de buurt komt, is de Fractal Design Node 202, met 10,2 liter inhoud.

De kast heeft ruimte voor een mini-itx-moederbord, een cpu-koeler van 51mm hoog, een 2-slots-videokaart van maximaal 334mm lang, een sfx of sfx-l-psu en radiatoren met maximaal een 120mm-fan. Verder is er ruimte voor twee 2,5"-schijven en twee 120mm-fans. Wegens de dikke aluminium panelen weegt de kast maximaal 3,6kg. Dat moet de kast wel erg sterk maken.

De Mjolnir is een poging om een van de grootste struikelblokken van small form factor pc's te overwinnen: de moeite die het kost om componenten in zo'n kleine kast te installeren. De kast is opgebouwd uit panelen, een omhulsel en de kern. Alle componenten worden aan de kern bevestigd en omdat alle stukken behuizing daaromheen weggehaald kunnen worden, is inbouwen makkelijker.

Een ander struikelblok bij sff-pc's is warmte: in zo'n kleine kast is natuurlijk maar weinig ruimte voor luchtstromen, dus zij die krachtige of anderszins hete componenten willen gebruiken, kunnen nog wel eens te maken krijgen met thermal throttling in deze kleine kastjes. Daarvoor zijn de optionele performance-panelen, die simpelweg ventilatiegaten hebben zodat aan- en afvoer van lucht makkelijker is. De andere panelen hebben tempered glass.

Omdat het initiele doel van de campagne behaald is, gaat Thor Zone over op stretch goals. Daaarvan zijn er ook al twee behaald: het meeleveren van wat gereedschappen en een paneel met gaas, voor het dak van de kast, voor ventilatiepotentie zonder dat stof erin kan neerdalen. Verdere stretch goals zijn voor meegeleverde koelpasta van Noctua en een Kickstarter-exclusive glazen zijpaneel.

Geïnteresseerden kunnen de Mjolnir krijgen voor minimaal 275 euro. Voor dat geld krijgen ze de S-uitvoering, waarbij men kan kiezen uit wit, zwart of grijs en glazen of performance-panelen. In mei 2020 moeten de eerste kasten geleverd worden. De campagne loopt nog bijna vier weken.