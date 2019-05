ASRock maakt externe Radeon RX 570-videokaart met thin-mini-itx-formfactor

ASRock toont op de Computex een externe Radeon RX 570-videokaart met de thin-mini-itx-formfactor en een thunderbolt 3-aansluiting. Het videokaartbordje kan in een kleine behuizing of achter een monitor weggewerkt worden.

ASRock gebruikt voor de de RX570TM-ITX/TBT een printplaat met de afmetingen van een thin-mini-itx-moederbord. Daarop zit een AMD Radeon RX 570-gpu en 4 of 8GB gddr5-videogeheugen. Verder heeft ASRock twee thunderbolt 3-controllers toegevoegd. Een daarvan wordt gebruikt voor de gpu, de andere voor alle i/o-aansluitingen die op het bordje zitten. Er is onder andere een sata-poort voor het aansluiten van opslag en er zijn vier usb 3.1 gen2-poorten met type-a-connector aanwezig.

Het bordje is een externe videokaart die met thunderbolt 3 aangesloten kan worden op bijvoorbeeld een laptop. ASRock wil het bordje beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld fabrikanten van monitoren, zodat zij schermen kunnen bouwen die met een enkele kabel zijn aan te sluiten op een laptop en dan niet alleen beeld, maar ook extra grafische rekenkracht leveren. Het bordje gaat ook los in de verkoop en een ASRock medewerker stelt dat de prijs niet veel hoger zal zijn dan die van een losse Radeon RX 570-videokaart.

Er zit een losse voeding bij de externe videokaart. Op de Computex toont ASRock een 330W-exemplaar. Dat is veel meer dan nodig is om een RX 570 aan te sturen, maar dat maakt het mogelijk om een aangesloten laptop ook van stroom te voorzien. Volgens ASRock kan er via de thunderbolt 3-aansluiting met 60W geladen worden. Het is nog niet bekend wanneer het bordje op de markt komt.