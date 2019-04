Razer brengt Core X Chroma-behuizing voor externe gpu's uit voor 430 euro

Razer heeft een nieuwe behuizing voor externe videokaarten uitgebracht. De Core X Chroma is een duurdere versie van de Core X, met rgb-verlichting. De behuizing doet ook dienst als hub met usb- en gigabit ethernet-poorten en heeft een 700W-voeding.

Razer positioneert de nieuwe Core X Chroma-behuizing boven de vorig jaar aangekondigde Core X en blijft beide modellen verkopen. De oudere Core V2, die ook rgb-verlichting en hub-functionaliteit had, gaat uit het assortiment.

De Razer Core X Chroma heeft dezelfde afmetingen als de gewone Core X, maar heeft een iets krachtigere voeding. Het gaat om een 700W-exemplaar, welk merk het is noemt Razer niet. Waarschijnlijk is het een reguliere atx-voeding, net als in de Core X.

Er passen videokaarten van maximaal 330mm lang in de behuizing en het mogen brede exemplaren zijn die drie slots in beslag nemen. Alle courante AMD- en Nvidia-videokaarten kunnen gebruikten worden. De Core X Chroma-behuizing wordt met Thunderbolt 3 aangesloten op een laptop of ander apparaat. Via die aansluiting kunnen laptops ook worden opgeladen met maximaal 100W.

Razer verkoopt de Core X Chroma via zijn eigen website voor 430 euro. In de Benelux wordt de behuizing niet bij andere winkels aangeboden.