Update Nintendo Switch maakt overzetten van individuele savegames mogelijk

De Nintendo Switch krijgt met de 8.0-update ondersteuning voor het overzetten van individuele savegames naar andere Switch-consoles. Voorheen konden gebruikers alleen alle save- en gebruikersdata in het geheel overzetten. De update is nu beschikbaar.

Om savegames over te zetten naar een andere console moeten gebruikers in de instellingenmenu via Data Management naar Transfer Your Save Data, meldt Nintendo. Het bedrijf wijst er wel op dat de bestanden niet worden behouden op het bronsysteem zodra deze zijn overgezet. Deze toevoeging heeft mogelijk iets te maken met de nieuwe, verbeterde Switch-versies waar Nintendo naar verluidt aan werkt. Zo zouden gebruikers de progressie van hun spellen mee kunnen nemen naar een verbeterde console.

Het overzetten van savedata is niet nieuw, dat kon met de 4.0 update uit oktober 2017 ook al. Toen ging het echter over savegames gekoppeld met gebruikersdata. Met de 8.0-update is het ook mogelijk om individuele savegames over te zetten. Op deze manier kunnen gebruikers er zelf voor kiezen welke data overgezet moet worden naar een andere console.

Naast de mogelijkheid om savegames over te zetten komt deze update ook met vijftien nieuwe gebruikersiconen, onder andere uit Splatoon 2 en Yoshi's Crafted World. Deze iconen kunnen spelers gebruiken om het profiel mee aan te passen. Tevens zijn er vr-restricties voor ouders mogelijk gemaakt. Verder zijn er nog een aantal updates doorgevoerd zoals bug-fixes en kleine aanpassingen in de gebruiksvriendelijkheid.