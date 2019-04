Nintendo Switch komt beschikbaar in deel van China

Een Chinese provincie heeft toestemming gegeven voor de levering van de Nintendo Switch in de regio. Het is de eerste keer dat de draagbare console op de lucratieve Chinese markt beschikbaar komt.

De autoriteiten van de Chinese provincie Guangdong hebben de Chinese gamegigant Tencent goedkeuring gegeven om de Nintendo Switch te leveren. Daarnaast mag Tencent het Switch-spel 'New Super Mario Bros. U Deluxe' in de provincie uitbrengen. Nintendo en Tencent zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan, bevestigt Nintendo tegen de WSJ. Om de procedures voor de levering van de Xbox en de PlayStation in China te doorlopen werkten eerder Microsoft en Sony samen met Chinese partners.

Het is de eerste keer dat de Switch in een Chinese regio uitkomt. Tot nu toe konden kopers in het land de mobiele console alleen via omwegen bemachtigen. China had van 2000 tot 2015 een compleet verbod op de levering van gameconsoles omdat de autoriteiten vreesden voor een potentieel schadelijke invloed. Sinds 2015 zijn de regels versoepeld, maar nog altijd zijn er de nodige restricties om spelcomputers en games te mogen leveren.

China is een lucratieve markt voor gamebedrijven. Onderzoeksbedrijf Niko schat dat de gameomzet in het land vorig jaar omgerekend 27,3 miljard euro bedroeg. Dankzij de jarenlange ban op consoles nemen mobiele spellen en pc-games daarvan beiden bijna de helft in.

Ook voor de Switch kan het nog even duren voor deze een succes is. Nintendo en Tencent moeten nog toestemming krijgen voor de levering in andere regio's dan Guangdong en autoriteiten gaan per spel beoordelen of dit voldoet aan de regels, schrijft CNBC.