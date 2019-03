Gerucht: goedkopere Nintendo Switch heeft misschien geen dockfunctie

Er zijn meer details verschenen van de vernieuwde Switch-consoles die Nintendo vermoedelijk deze zomer uitbrengt. Volgens bronnen van Eurogamer is het goedkopere model steviger en gericht op de handheldmodus. Wellicht ontbreekt de dockfunctie.

Volgens de bronnen van Eurogamer wil Nintendo met de nieuwe Switch-modellen iets vergelijkbaars doen als met de 2DS en de New 3DS XL. Die twee varianten kwamen voort uit de originele 3DS; bij het goedkopere 2DS-model ontbreekt de 3d-functionaliteit, bestaat de behuizing uit één stuk en is die daardoor steviger. Nintendo zou ook van de Switch zo'n stevigere en goedkopere variant willen maken, die net als de 2DS bijvoorbeeld geschikt zou zijn voor jonge kinderen.

Het goedkopere model zou gericht zijn op gebruik in de handheldmodus. Misschien betekent dat Nintendo de variant zonder dock levert of dat een dockfunctie geheel ontbreekt. Of het helemaal niet mogelijk is om een extern scherm te gebruiken, is nog niet duidelijk. Dat zou ingaan tegen het basisprincipe van de Switch, die zijn naam ontleent aan de mogelijkheid om de console zowel als handheld als in combinatie met een tv te gebruiken. Nintendo maakte met de invoering van de 2DS echter ook al een grote aanpassing door de formfactor te wijzigen en de 3d-functionaliteit weg te laten.

Om de nieuwe Switch-variant goedkoper te maken, zou Nintendo in ieder geval functionaliteit schrappen. Naar verluidt verdwijnt de trilfunctie. Eurogamer zegt dat het niet duidelijk is of dat gaat om HD Rumble of om het volledig weglaten van trilfunctionaliteit. Het kan zijn dat er wel een trilmotor in de goedkopere variant zit, maar dat de controllers niet de geavanceerde HD Rumble-trilfunctie hebben.

De komende, verbeterde versie van de Switch zou zich verhouden tot de huidige versie als de New 3DS XL tot de gewone 3DS XL. Dat betekent dat er meer rekenkracht beschikbaar is. Of er ook games komen die alleen op de nieuwe versie te spelen zijn, is nog niet duidelijk. Bij de New 3DS is dat wel het geval.

Eurogamer heeft gesproken met bronnen die nauwe banden hebben met Nintendo. De website staat bekend om zijn goede bronnen in de game-industrie. De publicatie volgt nadat The Wall Street Journal maandag een verhaal schreef over de komst van twee nieuwe Switch-varianten: een goedkopere versie en een verbeterde versie. De Amerikaanse krant baseert zich op leveranciers van onderdelen en gameontwikkelaars. De nieuwe Switch-versies worden in de zomer verwacht; een aankondiging zou op de E3-gamebeurs in juni kunnen plaatsvinden.