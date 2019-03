Ubisoft schrapt fysieke release Anno 1800

Verschillende winkels hebben preorders van klanten die de fysieke versie van Anno 1800 hadden besteld, geannuleerd. Ubisoft was van plan het spel bij uitzondering als schijfje beschikbaar te stellen, maar kwam daarop terug.

Onder andere Bol.com heeft preorders voor Anno 1800-schijfjes geannuleerd en kopers daarvan op de hoogte gebracht. Een van de kopers meldde dit aan Tweakers. Volgens hem werd ook een hernieuwde preorder bij GamesResource verwijderd. Op Reddit maakt eveneens iemand melding van het schrappen van zijn preorder bij Bol.com. De winkel verwijst de klant naar de leverancier, die besloten zou hebben Anno 1800 alleen als download beschikbaar te stellen.

Navraag bij Ubisoft leert dat dit klopt. "Normaal gesproken verkopen wij pc-games hoe dan ook enkel digitaal", stelt Ruud Oomens, pr-woordvoerder van het gamebedrijf. "Er was inderdaad even sprake van dat een aantal retailers fysieke versies van Anno 1800 zouden gaan verkopen, maar dat is uiteindelijk toch niet doorgegaan."

Niet bekend is hoeveel preorders voor de fysieke versie waren geplaatst. Anno 1800 verschijnt op 16 april, na enkele keren uitstel. Het spel van ontwikkelaar Blue Byte verschijnt alleen voor Windows.