Eerste Anno 1800-dlc voegt crafting en onderzee-expedities toe

Anno 1800 krijgt zijn eerste dlc-pakket. Het heet Sunken Treasures en brengt een nieuw personage, crafting, een speelveld en onderzee-expedities met zich mee. De nieuwe map is driemaal zo groot als de grootste die de game nu te bieden heeft.

Sunken Treasures wordt toegankelijk zodra een speler minstens 700 Artisans in zijn beschaving heeft. Daarna is Cape Trelawney opengesteld, wat het podium was van vele zeeslagen. Op de map woont het nieuwe personage, Old Nate. De man is een zonderling die zich omringt door zijn aparte uitvindingen en machines. De speler kan Nate schroot aanleveren dat hij gebruikt in zijn uitvindingen, zoals een duikerklok en sonar. Met die uitvindingen kunnen spelers de onderzee-expedities uitvoeren waarbij ze grote schatten kunnen vinden.

Volgens Ubisoft zal de nieuwe dlc zes uur aan speeltijd bezorgen en in totaal meer dan honderd nieuwe voorwerpen bevatten, die mede nodig zijn voor het craften. De blauwdrukken van Nate's uitvindingen zijn vrij beschikbaar, maar de benodigde materialen zijn soms erg zeldzaam, waardoor het een uitdaging voor spelers moet zijn om ze te bemachtigen.

Er zijn nog geen bewegende beelden van de Anno-dlc, die worden dinsdag aanstaande getoond, op een Twitch-stream. Daar worden verder ook details gedeeld over alle wijzigingen en toevoegingen die in de aankomende update 4 worden geïntroduceerd. Zowel die update als de dlc komen op 30 juli uit. Een prijs voor de dlc is er nog niet, maar Ubisoft stelt dat hij via de season pass á 24,99 euro goedkoper zal zijn, wat betekent dat de prijs voor een losse koop in ieder geval hoger zal zijn dan 8,33 euro.