Ubisoft haalt meer omzet uit pc-games dan uit PlayStation 4-games

Ubisoft heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet gehaald uit pc-games dan uit PlayStation 4-games of Xbox One-games. Volgens de uitgever komt dat mede door goede verkopen van Anno 1800, een game die alleen voor de pc beschikbaar is.

In de afgelopen drie maanden was 34 procent van de omzet afkomstig uit de verkoop van pc-games, meldt Ubisoft in zijn kwartaalcijfers. PlayStation 4-games komen op de tweede plek met 31 procent, gevolgd door Xbox One-games met 18 procent. Dat Ubisoft meer verdiende met pc-games is opvallend, omdat consoles al jarenlang het grootste platform zijn wat omzet betreft. De PlayStation 4, waar meer dan 90 miljoen exemplaren van zijn verkocht, staat traditioneel bovenaan. Dat was ook zo vorig jaar, toen PS4-games goed waren voor 38 procent van de omzet. Pc-games zorgden toen voor 24 procent van de inkomsten.

De inkomsten per platform zijn afhankelijk van releases op die platforms. Zo kwam in het afgelopen kwartaal Anno 1800 uit voor de pc. Ubisoft-ceo Yves Guillemot zegt in een gesprek met investeerders dat die game goed heeft verkocht, maar dat ook andere games het goed doen op de pc. Verkoopcijfers van specifieke games noemt Ubisoft niet.

Strategiegame Anno 1800 kwam in april uit via de Epic Games Store en Ubisofts eigen Uplay-winkel. Hoe de verhouding is tussen de verkopen in de eigen winkel en in die van Epic is niet bekend, al laat Guillemot wel doorschemeren dat de verkopen op Uplay beter gaan. Hij zegt dat Anno 1800 het goed doet bij Epic, maar dat er vooral een 'sterk momentum' is op Uplay. Guillemot zegt wel tevreden te zijn met de resultaten die worden behaald via de Epic Games Store.

In de kwartaalcijfers noemt Ubisoft ook twee uitbreidingen voor Anno 1800 die op komst zijn, getiteld Botanica en Sunken Treasures. Deze dlc's komen tussen juli en september uit. Er komt ook een derde uitbreiding, The Passage, maar wanneer is nog niet bekend.

Anno 1800