Google verwijdert zeven apps bedoeld om mensen te volgen uit Play Store

Google heeft zeven apps die gemaakt zijn om mensen te volgen via gps, uit de Play Store verwijderd. De apps moesten op het toestel van een slachtoffer geïnstalleerd worden. Google ondernam de actie na een melding van een beveiligingsbedrijf.

Het gaat om apps met namen als Spy Tracker, SMS Tracker, Phone Cell Tracker, Spy Kids Tracker en Employee Work Spy. Beveiligingsbedrijf Avast noemt dat stalkerapps en stelt dat ze waarschijnlijk allemaal van dezelfde ontwikkelaar afkomstig zijn. De apps waren gericht op het volgen van kinderen, werknemers of partners en de zeven apps waren samen 130.000 keer geïnstalleerd. Met de apps was het mogelijk om de locatie te volgen, contacten, en de sms- en oproepgeschiedenis uit te lezen.

De apps deden geen moeite om te verhullen waar ze voor bedoeld zijn. In de beschrijvingen staat dat ze bedoeld zijn voor ouders om te zien wat hun kinderen doen of voor werkgevers om werknemers in de gaten te houden. De apps moeten geïnstalleerd worden op het toestel van de persoon die gevolgd moet worden. De locatiegegevens worden vervolgens doorgestuurd. Ook geven de apps instructies over het verbergen van de installatie, zodat het slachtoffer niets doorheeft.

Avast zegt dat het dinsdag vier van de apps heeft ontdekt en heeft doorgegeven aan Google. Woensdag zijn nog drie andere apps ontdekt. De zeven apps zijn inmiddels allemaal uit de Play Store verwijderd.