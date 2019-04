Google verbant grote Chinese ontwikkelaar uit Play Store

Google heeft de Android-applicaties van Do Global uit de Play Store gehaald. De ontwikkelaar zou zich schuldig hebben gemaakt aan fraude met advertenties, waardoor de inkomsten uit de Play Store op onrechtmatige wijze werden opgekrikt.

De maatregel is door Google niet groots aangekondigd, maar Buzzfeed News meldt dat Google is begonnen met het verwijderen van applicaties van Do Global. Dat gebeurde waarschijnlijk na aanleiding van een onderzoek van Buzzfeed News naar de applicaties van de Chinese applicatiemaker; kort daarna werden al zes applicaties van Do Global verwijderd.

Uit het onderzoek blijkt dat de applicaties niet altijd duidelijk maken dat ze ontwikkeld zijn door Do Global, en daarnaast zou er advertentiefraude werd gepleegd, waarbij er op een malafide manier 'clicks' werden gegenereerd, waardoor de inkomsten op frauduleuze wijze werden opgekrikt.

Volgens Buzzfeed News zijn er op moment van schrijven 46 applicaties van Do Global uit de Play Store verwijderd. Een bron liet echter weten dat Google verder gaat, en uiteindelijk alle applicaties van het Chinese bedrijf wil verwijderen. Daarnaast is het voor Do Global niet langer mogelijk om gebruik te maken van het advertentienetwerk van Google.

Do Global was lange tijd een dochterbedrijf van de Chinese techgigant Baidu, maar is inmiddels een los bedrijf. Wel heeft Baidu nog steeds een groot aandeel in Do Global. De applicatiemaker heeft nog niet op de verbanning gereageerd. Do Global zou met zijn applicaties in de Play Store honderden miljoenen downloads hebben bereikt.