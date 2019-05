Logitech komt met stylus voor tekenen in virtual reality

Logitech heeft een vr-stylus ontwikkeld, en daarmee is het mogelijk om ontwerpen te schetsen in virtual reality, in samenwerking met een vr-bril. De VR Ink Pilot Editionkan dus gebruikt worden om 'in de lucht' te tekenen, maar werkt ook gewoon op 2d-oppervlaktes.

De VR Ink werd door Logitech kort voor het Augmented World Expo aangekondigd. Deze beurs wordt momenteel gehouden in Santa Clara in de Amerikaanse staat Californië en duurt nog tot vrijdag. Daar wil Logitech zijn nieuwe vr-stylus ook demonstreren. Volgens Logitech gaat de VR Ink 2,5 uur mee op de accu, en kan deze weer worden opgeladen via usb. Daarnaast zitten er nog een aantal functieknoppen op de stylus en is er een touchstrip voor aanvullende bedieningsmogelijkheden.

Om in vr te kunnen tekenen is een geschikte vr-bril nodig, en Logitech werkt hiervoor samen met HTC, die de Vive geschikt heeft gemaakt voor de stylus. Zo kunnen gebruikers dus met de bril op het ontwerp zien dat zij schetsen met de VR Ink. Overigens werkt de stylus ook op andere vr-headsets die gebruik maken van Steam VR-tracking. Daarnaast doet Logitech een oproep aan andere bedrijven om partner te worden, waarschijnlijk om zo VR Ink compatibel te maken met meer producten.

Wanneer de VR Ink Pilot Edition moet uitkomen is nog niet duidelijk, aangezien de fabrikant voorlopig slechts een select aantal partners de beschikking geeft over de stylus. Waarschijnlijk brengt Logitech de stylus eerst in de Verenigde Staten uit.