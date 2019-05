Logitech brengt draadloze G502 Lightspeed-muis eind mei uit voor 150 euro

Logitech komt met een draadloze variant van zijn G502 Hero-muis voor gamers. De G502 Lightspeed heeft dezelfde 16.000dpi-sensor als de bedrade variant en kan overweg met de Powerplay-mat voor draadloos laden.

Volgens Logitech is de nieuwe G502 Lightspeed zeven gram lichter dan de bestaande G502 Hero en dat zou te danken zijn aan het ontwerp met zeer dunne wanden. De draadloze muis voor gamers heeft elf programmeerbare knoppen die in te stellen zijn met de meegeleverde Logitech G HUB-software.

De sensor van de G502 Lightspeed is gelijk aan die van de bedrade G502 Hero die Logitech vorig jaar uitbracht. Die muis was de opvolger van de originele G502, die in 2014 op de markt verscheen. Dat exemplaar had een 12.000dpi-sensor, de nieuwe versies hebben een 16.000dpi-sensor.

Gebruikers kunnen het gewicht en de balans van de G502 zelf aanpassen met zes gewichten die aan de onderkant van de muis geplaatst kunnen worden. De draadloze muis kan overweg met de Powerplay-muismat voor draadloos laden, maar die moet los aangeschaft worden. Laden kan ook via de usb-aansluiting op de muis.

Vanaf eind mei ligt de G502 Lightspeed in de winkels voor een adviesprijs van 150 euro. De versie met draad kwam eind vorig jaar uit voor een adviesprijs van 90 euro, maar staat inmiddels in de Pricewatch vanaf 60 euro.