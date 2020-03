KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo sluiten alle winkels vanwege coronavirus - update

KPN, T-Mobile en Vodafone sluiten al hun winkels in Nederland. KPN had al een aantal winkels in Noord-Brabant gesloten vanwege de verspreiding van het coronavirus, maar doet dat nu landelijk. De winkels blijven tot zeker 6 april dicht.

KPN besloot eerder dit weekend al dat het zijn winkels in Noord-Brabant zou sluiten. Nu trekt het bedrijf die maatregelen door. KPN zegt dat het de winkels tot zeker 6 april sluit. Dat begint op dinsdag 17 maart. Alleen op vrijdag 20 maart worden zestien winkels, verspreid over Nederland, voor één dag geopend. Ook storingsmonteurs gaan minder werken. Die komen alleen nog langs bij urgente storingen.

Ook T-Mobile sluit alle winkels. Dat gebeurt met ingang van woensdag. De maatregel loopt tot 'in ieder geval' 6 april. Ook T-Mobile wil in de komende tijd 'beschermende maatregelen' nemen om in ieder geval een aantal winkels te openen.

Aanvankelijk leek het alsof VodafoneZiggo zijn winkels landelijk open zou houden, maar inmiddels zegt ook die provider dat alle winkels dicht gaan. Het is niet bekend wanneer die weer open gaan. Het bedrijf wil in de komende dagen kijken welke maatregelen het kan nemen om 'de winkeldienstverlening voort te zetten'. Daarna wordt besloten welke winkels wel en niet open kunnen.

Update: passage over VodafoneZiggo is bijgewerkt.