RIVM zet infectieradar.nl op waar mensen mogelijke coronasymptomen kunnen melden

Het RIVM heeft de website infectieradar.nl opgezet. Daar kunnen mensen in Nederland rapporteren of ze symptomen van het coronavirus hebben. Het RIVM volgt zo de verspreiding en ontwikkeling van het virus. De informatie is ook van nut voor wetenschappelijk onderzoek.

Wie zich aanmeldt op de site, krijgt wekelijks via e-mail een oproep om een webformulier in te vullen over zijn symptomen: hoesten, niezen, keelpijn, koorts en dergelijke. Bij geen klachten duurt het nog geen minuut om het formulier in te vullen en wie wel klachten heeft, doet er drie tot vijf minuten over. Daarnaast is er bij de eerste registratie een profiel om in te vullen met zaken als de medische achtergrond, wat ook ongeveer tien minuten in beslag neemt.

De site dient niet alleen om informatie te verzamelen, maar biedt ook gegevens aan. Er is een koortskaart, die op het moment van schrijven wegens een tekort aan deelnemers nog niet werkt, een onderdeel met 'andere resultaten', die ook nog niet beschikbaar zijn, en een kaart die voor elke gemeente het aantal deelnemers per tienduizend inwoners toont. Het RIVM hoopt op ongeveer honderdduizend deelnemers over Nederland verspreid.

De site is onderdeel van Influenzanet, een Europees samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten en overheden. Dezelfde site wordt onder andere url's aangeboden in Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Ierland en Denemarken.

Wegens het coronavirus zijn winkels van bedrijven als Apple, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo dicht. Ook zijn er tekorten van bepaalde producten door werknemerstekorten of ziekmeldingen bij fabrieken en worden veel grootschalige evenementen afgelast.