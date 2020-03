Oculus presenteert nieuwe interface voor software Quest-headset

Oculus heeft een nieuwe interface gepresenteerd voor de software van de Quest-headset. De interface moet multitasking en het bereiken van veelgebruikte functies gemakkelijker maken dan met de huidige interface.

Zo kunnen gebruikers een 'universal menu' openen als overlay over de huidige app heen, zodat ze de app niet hoeven te verlaten om bij veelgebruikte functies te komen, meldt Oculus. Die overlays werken in WebXR-apps die door gebruikers in de browser worden gestart, maar later kunnen ook native apps er gebruik van maken.

Ook krijgt de browser de mogelijkheid om meer vensters tegelijk te openen om zo meer dingen tegelijk te kunnen doen, aldus het Facebook-dochterbedrijf. De nieuwe interface komt nog deze maand beschikbaar onder Experimental Features als testversie. Wanneer de definitieve release moet plaatsvinden, is nog onbekend. De Quest is Oculus' standalone-vr-headset die vorig jaar uitkwam.