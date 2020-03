Samsung stopt met PlayGalaxy Link-dienst voor pc-naar-smartphonegamestreams

Samsung stopt op 27 maart met de PlayGalaxy Link-dienst, waarmee gebruikers videospellen van hun computer naar een Samsung-smartphone kunnen streamen. Een uitgebreide reden voor het stoppen geeft Samsung niet. De dienst begon op 27 november als bèta.

Eind vorige maand maakte Samsung via de PlayGalaxy Link-site bekend met de dienst te stoppen, maar media hebben dit pas onlangs opgepikt. Volgens de melding 'is het interne beleid veranderd', daarom is 'na enkele moeilijke gesprekken' besloten met de dienst te stoppen. Op 27 maart om 18.00 uur Nederlandse tijd zal PlayGalaxy Link niet meer werken.

Opvallend aan het nieuws is dat Samsung medio februari bekendmaakte met Microsoft aan de xCloud-dienst te willen werken, zo schrijft The Verge. Met deze dienst kunnen gebruikers Microsoft-spellen streamen vanaf de servers van het bedrijf. Daarmee is de dienst vergelijkbaar met bijvoorbeeld Google Stadia. Vermoedelijk wilde Samsung niet twee vergelijkbare streamingprogramma's aanbieden en is daarom besloten met PlayGalaxy Link te stoppen.

PlayGalaxy Link is een dienst waarmee gebruikers videospellen van hun computer naar hun Samsung Galaxy-telefoon kunnen streamen. Om de dienst te kunnen gebruiken, moeten spelers de PlayGalaxy Link-app installeren op zowel hun pc als hun telefoon. Voordelen van de dienst zijn volgens Samsung onder meer dat gebruikers een eerder stopgezet spel onderweg naar een afspraak kunnen herstarten. Ook het kunnen spelen van zwaardere spellen dan gebruikelijk op een mobiele telefoon is volgens Samsung een pluspunt van PlayGalaxy Link.

PlayGalaxy Link werkt met de Galaxy Note10, S10, Fold, S9, Note9 en A90. Of input via het touchscreen mogelijk is, is niet duidelijk. Samsung schrijft dat gebruikers hun 'ervaring kunnen uitbreiden' door een gamecontroller of toetsenbord met hun Galaxy-telefoon te verbinden.