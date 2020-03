'Release van LG's oprolbare oled-tv is wellicht weer vertraagd door lage yields'

De release van de oprolbare 65"-oled-tv van LG, die begin dit jaar weer te zien was tijdens de CES, wordt wellicht opnieuw vertraagd. Volgens het Koreaanse nieuwsmedium The Elec hangt dat samen met lage yields door de kwetsbaarheid van de dunne glazen substraten.

The Elec meldt dat bronnen binnen de industrie aangeven dat LG Display voor de oprolbare panelen zeer dunne glazen subtraten gebruikt, met een dikte van minder dan 0,2mm. Dat maakt niet alleen dat de yields omlaag zijn gegaan, ook de breekbaarheid van de subtraten is een probleem. Als oplossing zou LG Display naar verluidt proberen om in plaats van glas een flexibele plastic coating toe te voegen. Dit zijn substraten van polyimide. Daarmee zouden de panelen lichter en flexibeler kunnen worden, maar ook krasgevoeliger.

LG liet begin dit jaar nog weten dat de oprolbare oled-tv uiterlijk deze zomer uitkomt. Deze RX is een 65"-oled-tv die sterk lijkt op de R9-televisie, de oprolbare 65"-oled-tv die LG op de CES van 2019 toonde. De R9 is echter nooit op de markt verschenen. Het zou kunnen dat de RX een vrijwel geheel identieke versie van de R9 is, met enkel geüpdatete software. De RX-televisie moet zestigduizend euro gaan kosten. LG toonde tijdens de CES van dit jaar ook een oprolbaar scherm dat niet zoals bij de RX omhoog wordt afgerold, maar van boven naar beneden.

Sharp toonde in november vorig jaar ook een prototype van een oprolbare oled-tv. Dit is een relatief kleine televisie met een diagonaal van 30". Dit betreft in tegenstelling tot de panelen van LG Display een oledpaneel op basis van rgb-subpixels, maar ook van deze televisie is nog geen productieversie verschenen.

Prototypen van flexibele oledschermen zijn er al jaren, maar het uitbrengen van een oprolbare oled-tv is niet heel eenvoudig, omdat het een behoorlijke uitdaging is om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt tijdens het oprollen.