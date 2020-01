LG: oprolbare oled-tv komt uiterlijk in de zomer uit

LG zegt dat het zijn oprolbare oled-tv RX uiterlijk in de zomer zal uitbrengen. Dat heeft een topman gezegd tijdens elektronicabeurs CES. LG had een release vorig jaar beloofd, maar heeft de tijd genomen om te werken aan de deugdelijkheid van de tv.

De planning in de zomer is nog niet zeker: de oprolbare tv kan ook eerder uitkomen, zei LG-ceo Kwon Bong-seok volgens Korea Times op een persconferenties tijdens CES. "We hebben gediscussieerd over de juiste timing van de release van de oprolbare oledpanelen en we besloten om meer tijd te spenderen om de deugdelijkheid van het product te verbeteren. Als LG Display's fabriek in Guangzhou klaar is om de oleds in massaproductie te nemen zal de fabriek de capaciteit kunnen uitbreiden. Daarom plannen we de tv in de eerste helft van het jaar uit te brengen en uiterlijk in het derde kwartaal."

LG had een release van de oprolbare tv, toen nog onder de naam R9, beloofd voor vorig jaar. Toen kwam de tv niet uit en afgelopen week op CES liet de fabrikant een nieuwe versie zien, met nieuwe processor maar ogenschijnlijk geen wijzigingen aan het ontwerp. De oprolbare tv was een van de onderwerpen tijdens de meest recente Tweakers Podcast, die is opgenomen op CES.

Kwon zei verder nog dat LG zijn portfolio aan smartphones zal uitbreiden. Daarbij is het doel om een 'wow-factor' te hebben op nieuwe modellen, wat ertoe moet leiden dat de smartphonetak in 2021 weer winstgevend wordt. LG maakt al jaren verlies op smartphones.

Videopreview van LG-tv's voor 2020, waaronder de RX