Facebook-ontwerp met donkere modus voor desktop komt voor de lente uit

Het nieuwe ontwerp van de webversie van Facebook voor desktops komt voor de lente uit. Dat zegt het bedrijf. Met die versie wordt het voor het eerst mogelijk om een door Facebook ondersteunde donkere modus te gebruiken op het sociale medium.

Facebook is inmiddels bezig met het testen van het nieuwe ontwerp, zegt Cnet. Dat gebeurt bij een kleine groep gebruikers. De bedoeling is om het nieuwe ontwerp, inclusief donkere modus, voor de lente voor iedereen live te zetten.

Het bedrijf presenteerde het nieuwe ontwerp, met de iconen die Facebook al langer gebruikt in de mobiele app en een lichtere interface, vorig jaar tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie F8 in het voorjaar. Toen al was duidelijk dat het nieuwe ontwerp niet snel voor iedereen beschikbaar zou zijn. Als testers overschakelen op het nieuwe ontwerp, krijgen ze onmiddellijk de keuze tussen de donkere en lichte modus. Het bedrijf onthoudt die keuze.