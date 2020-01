Op de CES van 2018 zagen we bij LG Display, het bedrijfsonderdeel van LG dat beeldpanelen maakt, voor het eerst een prototype oled-televisie met een oprolbaar scherm. Op de CES van vorig jaar kregen we bij LG Electronics, het bedrijfsonderdeel wat de oled-panelen gebruikt om televisies te maken, de eerst productversie te zien in de vorm van de R9. Wat ons betreft was dit de meest innovatieve productaankondiging van de CES en bovendien de meest revolutionaire televisie sinds vele jaren. Helaas is de R9 nooit te koop geweest, ondanks dat LG had beloofd dat de oprol-tv ergens in 2019 in de winkels zou staan.

Dit jaar kregen we, in dezelfde suite in het Mandalay Bay hotel in Las Vegas, opnieuw een oprolbare oled-tv te zien die nog dit jaar verkocht zal worden. Uiteraard hebben we gevraagd waarom de R9 van vorig jaar niet daadwerkelijk in de verkoop is gegaan, maar alle medewerkers hadden duidelijk de instructie gekregen om deze vraag niet te beantwoorden. We kunnen dus alleen maar raden waarom; wij denken dat LG enorm is geschrokken van de negatieve publiciteit die Samsung zich vorig jaar op de hals had gehaald door de de vouwbare Galaxy Fold op de markt te brengen terwijl deze telefoon duidelijk niet genoeg was getest voordat de productie begon.

De nieuwe oprolbare televisie heet nu RX, waarbij de X door de medewerkers van LG als tien werd uitgesproken. Het is dus een nieuw model, maar er is aan de buitenkant geen enkel verschil te zien met de R9 van vorig jaar. Het gaat wederom om een 65"-model. Sterker nog; het zou ons niets verbazen als LG exact dezelfde modellen heeft laten zien als die vorig jaar op de CES en IFA werden getoond, maar dan met nieuwe software. Hoe dan ook zullen de modellen die verkocht gaan worden onderhuids anders zijn, want alle nieuwe oled-televisies die zijn aangekondigd maken gebruik van de derde generatie van LG's Alpha 9 beeldprocessor. Wanneer de RX verkrijgbaar is en wat de oprol-tv gaat kosten, is nog niet bekend.

GX

De wat ons betreft het meest in het oog springende echt nieuwe oled-tv die LG liet zien was de GX. Deze tv heeft een 8k-oled-paneel en zal verkrijgbaar in de maten 77 en 88 inch. Het nieuwe ontwerp, wat van LG de naam Gallery Design heeft meegekregen is de dunste oled-tv ooit, tenminste als je alle elektronica meerekent. Het beeldpaneel van oled-tv's was altijd al dun; zo rond de vijf millimeter, maar omdat er ook ruimte nodig is voor de elektronica, aansluitingen en luidsprekers waren de behuizingen onderaan ongeveer vier centimeter dikker. De wallpaper-modellen uit de W-serie waren dan wel platter, maar daarbij was een grote soundbar nodig die op een meubel, of plank, onder het beeldscherm moest staan en met een flatcable met het scherm moest worden verbonden.

De GX heeft alles in dezelfde behuizing zitten en is toch maar 20mm dik. De aansluitingen zijn in uitsparingen aan de achterkant aangebracht waardoor de tv strak tegen een muur kan worden bevestigd. De hiervoor benodigde muurbeugel krijg je bij de tv cadeau. De beugel past in een andere uitsparing aan de achterkant en is voorzien van slimme clipjes die voorkomen dat de tv van de beugel afvalt. De tv kan namelijk een klein beetje worden bewogen om hem waterpas te kunnen hangen zonder opnieuw gaten te boren in de muur. Ook kan de tv een klein stukje van de muur worden getrokken en een paar graden worden gedraaid.

Een superplat ontwerp ziet er superstrak uit, maar heeft natuurlijk wel gevolgen voor de geluidskwaliteit. Er is immers maar weinig ruimte beschikbaar in de 2cm dikke behuizing die als klankkast kan fungeren. De luidsprekers zijn aan de onderkant gemonteerd en zijn naar beneden gericht. We hebben de luidsprekers kortstondig kunnen beluisteren en hoewel het zeker niet slecht klonk waren we niet erg onder de indruk van de laagweergave.

CX

De RX en de GX zijn schitterende televisies, maar voor de meesten van ons zullen deze modellen natuurlijk niet zijn weggelegd. Gelukkig is er ook een opvolger aangekondigd voor de zeer populaire C9. De CX zal, en dat is voor het eerst sinds de introductie van oled-televisies, ook in 48" verkrijgbaar zijn. Tot nu toe waren (enkele vroege modellen niet meegerekend) er alleen oled-tv's beschikbaar in de maten 55, 65 en 77". Daar kwam vorig jaar 88" bij door de introductie van 8k-oleds, maar kleiner dan 55" waren ze dus nooit.

Dat betekend niet alleen dat meer mensen een oled-tv kwijt kunnen in hun kijkruimte, maar dat ook meer mensen hem zullen kunnen betalen. LG heeft nog geen prijzen bekend gemaakt, maar wij denken dat de 48" CX onder de duizend euro zal worden verkocht. Bij de introductie zal de prijs nog wel wat hoger liggen, maar het zou ons verbazen als deze ergens in het najaar niet onder de magische grens van duizend euro duikt. De kleinste oled tot nu toe zou hiermee ook wel eens de best verkochte tot nu toe kunnen worden.

Qua design is er niet veel veranderd ten opzichte van de C9; het metaal van de voet ziet er wat donkerder uit. Ook zijn de specificaties vrijwel gelijk; het kleurbereik en de helderheid zijn hetzelfde gebleven, net als vorig jaar en het jaar daarvoor. Volgens LG is de upscaling van de Alpha 9 beeldprocessor verbeterd doordat die nu het afgespeelde beeldmateriaal zou herkennen. In een kort filmpje kregen we te zien dat de tv het onderscheid zou kunnen maken tussen film, sport en animatie. Alle televisiefabrikanten geven hoog op over hun upscalers, zeker als het over 8k en het gebrek aan content gaat, maar over het algemeen zijn we niet zo onder de indruk van upscaling. Er bestaan zeker hele goede algoritmen voor het opschalen van foto's, maar de benodigde rekenkracht in een tv is nu eenmaal beperkt en bovendien moeten er ook nog eens minstens 60 beelden per seconde worden verwerkt.

De CX werd gedemonstreerd met een game-pc. Niet alleen omdat de 48"-schermmaat deze tv interessanter maakt als gaming monitor, maar ook omdat er is samengewerkt met Nvidia om 4k-weergave met 120fps mogelijk te maken. Dat konden de modellen van vorig jaar, dankzij hdmi 2.1-ondersteuning ook al, maar er zijn nog helemaal geen videokaarten en gameconsoles beschikbaar met hdmi 2.1. Daarom konden op modellen van vorig jaar alleen 120fps weergeven op 1440p en lager. Door gebruik te maken van 8bits kleurdiepte met 4:2:0 chroma subsampling is 4k met 120fps nu ook mogelijk met de huidige Nvidia RTX-kaarten die nog van hdmi 2.0 zijn voorzien.

Vorig jaar demonstreerde LG black frame insertion, maar ondanks dat deze techiek om beweging scherper weer te geven tijdens de demo's prima werkte is deze op het laatste moment teruggetrokken. De 2020-modellen zullen hier wel over beschikken. Bovendien zagen we dat er nu meerdere standen op zitten, maar helaas konden we het beeld wel duidelijk zien knipperen; dat komt omdat de tv maximaal 120fps kan weergeven dat levert met het toevoegen van zwarte beeldjes dus een 60Hz knipper op.

LG brengt zijn nieuwe oled-tv's rond maart of april uit. De adviesprijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Wanneer de oprolbare RX uitkomt is nog niet bekend, maar we hopen dat LG deze keer wel doorzet en de tv daadwerkelijk uitbrengt.