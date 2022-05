LG kondigt platte GX-soundbar aan

LG kondigt de GX Soundbar aan. Het gaat om een nogal platte soundbar die in verticale richting aan de hoge kant is. De fabrikant presenteert het apparaat als een soundbar die goed past onder een GX-oled-tv van LG. Dit zijn dunne oled-tv's die aan de muur dienen te hangen.

In tegenstelling tot reguliere soundbars is de GX Soundbar van LG geen dikke balk, maar juist een relatief hoge soundbar die vooral heel plat is. Het apparaat is 144,6cm lang, 15cm hoog en de dikte bedraagt 3,25 centimeter. De soundbar is aan de muur te bevestigen, maar er is ook een stalen standaard ingebouwd voor gebruikers die de soundbar op een meubel willen neerzetten.

Volgens LG sluit de lengte van deze soundbar naadloos aan bij de 65"-versie van de GX-oled-tv. Deze televisie is verkrijgbaar in 55, 65 en 77 inch en het betreft de dunste oled-tv ooit, met een nieuw ontwerp dat de naam Gallery Design heeft meegekregen. Het idee is dat de platte televisie aan de muur wordt bevestigd en bijvoorbeeld kunst kan weergeven als de televisiefunctie niet wordt gebruikt.

Het apparaat betreft een 3.1-soundbar en heeft ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. LG heeft ook ondersteuning voor passthrough van 4k-beelden en Dolby Vision ingebouwd. Verder worden bluetooth en e-arc ondersteund. Een losse, draadloze subwoofer wordt meegeleverd en optioneel zijn de los aan te schaffen SPK8-speakers te verbinden om te dienen als achterkanalen.

De GX Soundbar komt in de loop van deze maand beschikbaar in onder meer Europa, Noord-Amerika en Azië. LG noemt in het persbericht geen prijs, maar bijvoorbeeld Engadget meldt dat de soundbar vanaf 20 juli verkrijgbaar is voor 1299 dollar.