Garmin voorziet meer van zijn smartwatches van transparant zonnepaneel

Garmin heeft nieuwe varianten van zijn Instinct-, fēnix 6- en tactix Delta-horloges aangekondigd. Het gaat om Solar Editions die voorzien zijn van een transparant zonnepaneel om de accuduur te verlengen. Het goedkoopste model kost 400 euro.

Gamin claimt dat de Instinct Solar-horloges een 'ongelimiteerde' accuduur hebben bij voldoende zonlicht, mits de Battery Saver-mode wordt gebruikt. In de Expedition Modus, waarbij gps-functionaliteit beschikbaar is, zou het zonnepaneel moeten zorgen voor een accuduur van meer dan twee maanden. In de Smartwatch-modus moet de accu 24 dagen meegaan binnenshuis en meer dan 50 dagen buitenshuis. Het horloge is voorzien van een Power Manager waarmee gebruikers tussen de modi kunnen wisselen om energie te besparen.

Ten opzichte van de bestaande Instinct-horloges, hebben de nieuwe Instinct Solar-modellen ook een extra sensor: een pulsoximeter om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Die kan gebruikt worden voor hoogteacclimatisatie of slaapmonitoring. De Garmin Instinct Solar is met een prijs van 400 euro het goedkoopste horloge met transparant zonnepaneel.

Garmin Instinct Solar-serie

Vorig jaar voegde de fabrikant het zonnepaneel voor het eerst toe aan zijn fēnix 6X Pro Solar, het topmodel in de fēnix-serie die momenteel nog zo'n 850 euro kost. Garmin voegt het transparante zonnepaneel nu ook toe aan nieuwe fēnix 6- en 6S-modellen, met prijzen vanaf 750 euro. De horloges zijn verder gelijk aan hun voorgangers.

Garmin fēnix 6 en 6S Solar Edition

Gamin presenteert ook de tactix Delta Solar Edition. Dat topmodel kost minimaal 1100 euro. De vernieuwde Garmin-horloges zijn vanaf het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar. Het transparante zonnepaneel is in alle gevallen verwerkt in het glas van de horloges, Garmin noemt dat Power Glass.