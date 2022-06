Garmin kampt met grote storing - update

Garmin kampt met een grote storing. Hieronder vallen onder andere de Connect-diensten van het bedrijf, maar ook de helpdesk is onbereikbaar. Volgens geruchten wordt dit veroorzaakt door een ransomware-infectie, hoewel dit nog niet is bevestigd.

De storing begon vanochtend en is op het moment van schrijven nog niet opgelost. In eerste instantie meldde het bedrijf op Twitter dat de storing werd veroorzaakt door onderhoud, maar enkele uren later stelde Garmin dat het inderdaad om een storing gaat. Het bedrijf meldt dat het de problemen 'zo snel mogelijk' probeert op te lossen.

De storing omvat onder andere de Garmin Connect-apps en -websites. Hierdoor kunnen Garmin-gebruikers bijvoorbeeld geen gebruikmaken van cloud-diensten van het bedrijf. De wearables van Garmin kunnen door de storing momenteel ook niet lokaal gesynchroniseerd worden met de bijbehorende apps, schrijft AndroidCentral. De helpdesk van het bedrijf is ook offline, waardoor het geen e-mails, telefoonoproepen of online chats kan beantwoorden. Eerder was de website van het bedrijf volgens ZDNet ook offline, hoewel deze inmiddels weer in de lucht is. In Azië zouden enkele productielijnen stilliggen.

Ook de InReach-dienst van Garmin, die wordt gebruikt voor satellietcommunicatie, is deels offline door de storing. De dienst kan nog wel gebruikt worden voor het verzenden en ontvangen van berichten, meldt het bedrijf op zijn statuswebsite. FlyGarmin voor de luchtvaart is momenteel ook onbereikbaar. Verder kunnen gebruikers van de Garmin Pilot-apps geen vluchtplannen indienen, hoewel de dienst nog wel realtime informatie als weerberichten en andere luchtvaartgegevens kan weergeven.

Taiwanese nieuwssite iTHome en ZDNet schrijven dat de storing mogelijk wordt veroorzaakt door een ransomware-aanval. Volgens ZDNet zouden enkele medewerkers van Garmin op Twitter hebben geschreven dat het inderdaad een ransomware-infectie betreft. Daarbij wordt bijvoorbeeld de WastedLocker-ransomware genoemd, schrijft de techsite. Dit is echter nog niet bevestigd door het bedrijf zelf, dus dit dient met een korrel zout genomen te worden. Tweakers heeft momenteel vragen uitstaan bij Garmin. Dit artikel wordt aangepast zodra Tweakers een reactie ontvangt.

Update, 21:48: Het lijkt erop dat ook de InReach-dienst voor satellietcommunicatie deels onbereikbaar is, hoewel gebruikers nog wel berichten kunnen ontvangen en versturen. De flyGarmin-dienst voor luchtvaart is ook onbereikbaar, net als de Garmin Pilot-apps. Dit is toegevoegd aan het artikel.