LG kondigt 8k-tv's van 77 en 88 inch in OLED ZX-lijn met av1-ondersteuning aan

LG brengt dit jaar nieuwe oled-tv's met 8k-resolutie en schermdiagonalen van 77 en 88 inch uit. De ZX-lijn biedt onder andere een nieuwe generatie α9-processor, av1-ondersteuning en hdmi 2.1. Ook verschijnen nieuwe 8k-lcd's.

De ZX-lijn met modellen van 88 en 77 inch is de opvolger van de Z-serie, waarin vorig jaar LG's eerste 88"-tv met oledpaneel en 8k-resolutie verscheen. Prijzen van de nieuwe modellen zijn nog niet bekendgemaakt; de huidige 88"-oled-tv met 8k-resolutie kost 29.999 euro. De 8k-lcd's verschijnen in de NanoCell-lijn. Het gaat bij de lcd's om drie nieuwe series, Nano99, Nano97 en Nano95, met full array local dimming en beeldformaten van 77 en 65 inch.

Naast hevc en vp9 ondersteunen de tv's ook av1. Dit is een videoformaat dat in 2018 werd geïntroduceerd en dat dankzij zijn efficiënte compressie bandbreedte moet besparen. De techniek is onder een opensourcelicentie vrijgegeven en kan gebruikt worden zonder dat royalty's betaald hoeven te worden. Onder andere YouTube, Apple, Amazon, Intel, Microsoft en Netflix ondersteunen av1.

Verder krijgen de tv's hdmi 2.1-poorten om 8k op 60Hz te kunnen ontvangen. Ook ondersteunen ze FreeSync en Nvidia's G-Sync, evenals de hdr-formaten hdr10, hlg, Dolby Vision en advanced hdr. De tv's ondersteunen LG's ThinQ-spraakbediening en draaien webOS, met ondersteuning voor Apple AirPlay 2 en HomeKit, en voor de Google Assistent en Amazon Alexa.

Nieuw bij de 8k-line-up van 2020 is de aanwezigheid van de α9-processor van de derde generatie. LG claimt dat de chip gebruikmaakt van deep learning bij upscaling van 4k naar 8k. Automatische herkenning van gezichten en tekst zou het mogelijk maken die beelden te optimaliseren. Daarnaast kan de tv dankzij de chip herkennen of de kijker een film, sport of animatie op heeft staan, om naast 'standaard' automatisch instellingen voor die genres te selecteren.

Opvallende afwezige in de aankondiging is de 48"-oled-tv waar het bedrijf aan werkt. LG Display, de divisie van LG die schermpanelen produceert, zegt wel een een oledpaneel met diagonaal van 48 inch te demonstreren op de CES-beurs volgende week. Er wordt echter nog geen product getoond met dat paneel. Wanneer de eerste 48"-oled-tv's uitkomen, is nog niet bekend.