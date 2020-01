Speelbare demo van Final Fantasy VII Remake bevat onbedoeld veel informatie

Zo'n drie maanden voor de release van Final Fantasy VII Remake is er een speelbare demo verschenen die veel informatie over de game laat uitlekken. Het gaat onder meer om uren aan muziek en enkele spoilers. Vermoed wordt dat iemand bij Square Enix een blunder heeft begaan.

De speelbare teaserdemo van Final Fantasy VII Remake moest een leuke attentie zijn voor de fans van de franchise. Opmerkelijk genoeg verscheen de demo luttele uren voor de jaarwisseling compleet onaangekondigd online. Volgens Ars Technica bleek de demo bovendien bol te staan van de ‘onopgeschoonde code’, waardoor nu veel informatie over de uiteindelijke game bekend is.

Met behulp van enkele algemeen beschikbare pc-tools ontdekte een aantal gebruikers een package van 10 gigabyte met content, die tijdens het spelen van de demo verborgen blijft. Het gaat onder meer om ongeveer vier uur aan muziek. De helft van de soundtrack behoort toe aan het eerste hoofdstuk van Final Fantasy VII Remake, terwijl de andere helft een mix bevat van klassieke Final Fantasy VII-nummers.

Volgens Ars Technica zijn sommige gebruikers erin geslaagd om bepaalde .pkg-bestanden aan de praat te krijgen in de Unreal Engine 4 voor pc. Ook zou het gelukt zijn om personagebestanden uit de package te isoleren en te animeren, en om een minigame werkend te krijgen.

Onbevestigde berichten suggereren dat de desbetreffende PS4-demo relatief eenvoudig naar een Windows-pc gedownload kon worden via een spoofed ip-adres. Om de demo daadwerkelijk te kunnen spelen, was wel een debug-versie van de PlayStation 4 of een gemodificeerde PS4 nodig. De demo eindigt met een uitnodiging om het definitieve spel als pre-order te bestellen via het PlayStation Network, waaruit kan worden geconcludeerd dat deze versie wel degelijk voor het grote publiek was bedoeld.

Square Enix heeft de uitgelekte demo intussen offline gehaald, maar op plaatsen als YouTube circuleren er wel nog steeds uitgebreide gameplayvideo's.