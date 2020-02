Netflix gebruikt av1-codec voor streamen aantal titels in mobiele Android-app

Netflix is begonnen met het inzetten van de av1-videocodec. Het bedrijf past de nieuwe compressiestandaard toe in zijn Android-app, maar vooralsnog geldt dat alleen voor een aantal titels.

De keuze om ermee te beginnen op de mobiele Android-app hangt samen met de vaststelling dat mobiele netwerken nog weleens onbetrouwbaar zijn en klanten soms beperkte data-abonnementen hebben. Netflix-gebruikers die van de av1-streams gebruik willen maken, moeten in de app eerst de 'save data'-functie aanzetten. Het is onbekend welke titels op Netflix hiervan gebruikmaken.

De Android-app van Netflix gebruikt de opensource-dav1d-decoder, die in oktober 2018 uitkwam. Die is gemaakt is door VideoLAN, VLC en de FFmpeg-communities, en wordt ondersteund door de Alliance for Open Media. Netflix zegt dat het dav1d heeft geoptimaliseerd, zodat het ook geschikt is om Netflix-content met een kleurdiepte van 10bit af te spelen.

Volgens Netflix biedt av1 een compressie-efficiëntie die twintig procent beter is dan die van een vp9-encoder, wat betekent dat de bitrate met ongeveer twintig procent omlaag kan zonder in te leveren op de beeldkwaliteit. Vp9 is de compressiestandaard van Google die Netflix tot nu toe gebruikt voor het streamen van content naar mobiele gebruikers. Daarnaast gebruikt Netflix hevc voor zijn 4k-streams met hdr en mpeg4 AVC.

Netflix zegt dat het is begonnen met het streamen van av1 naar zijn mobiele Android-app, maar dat het uiteindelijke doel is om de standaard op alle platforms te gebruiken. Wanneer dat zal gebeuren, is nog onbekend. Het bedrijf zegt dat het ook samenwerkt met apparaat- en chipsetfabrikanten om ondersteuning voor de av1-videocodec uit te breiden naar hardware.

De Alliance for Open Media is in 2015 opgericht door Microsoft, Google, Intel, Mozilla, Amazon, Netflix en Nvidia, met als doel het ontwikkelen van een betere videocompressiemethode die geschikter is voor het leveren van content over netwerken. De specificatie voor de AV1-codec kwam in maart 2018 uit. De techniek is onder een opensourcelicentie vrijgegeven en kan gebruikt worden zonder dat royalty's betaald hoeven te worden. Later voegde Apple zich ook bij de alliantie, net als Samsung. LG en Samsung gaan bepaalde 8k-tv's die dit jaar uitkomen, voorzien van een av1-decoder om YouTube-video's in 8k te kunnen afspelen.