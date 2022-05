AMD Radeon RX 6000-gpu's kunnen hardwarematig AV1-video's decoderen

AMD's komende Radeon RX 6000-videokaarten op basis van de RDNA 2-architectuur hebben ondersteuning voor het hardwarematig decoderen van AV1-video's. Ook de RTX 30-kaarten van Nvidia en Intels geïntegreerde Xe-gpu's kunnen dat.

Microsoft noemt de ondersteuning voor hardwarematige AV1-decodering bij RX 6000-kaarten in een blog. AMD had daar zelf nog geen details over gegeven. Nvidia heeft de decoder van zijn RTX 30-kaarten ook ondersteuning gegeven voor de AV1-codec en Intel heeft datzelfde gedaan met de Xe-gpu, die vanaf de Tiger Lake-generatie is geïntegreerd bij laptopprocessors.

Daarmee ondersteunen alle grote gpu-makers het hardwarematig decoderen van AV1-video's. Dergelijke hardwareondersteuning is niet nodig om AV1-video's te bekijken, het decoderen kan ook door de processor afgehandeld worden. Gpu's met hardwarematige ondersteuning doen dat echter efficiënter.

AV1, ofwel AOMedia Video 1, is een codec voor videocompressie, die is ontwikkeld door de Alliance for Open Media. Onder andere Google, Apple, Netflix, Facebook, LG, Microsoft en Samsung zijn daar onderdeel van. De codec wordt gezien als opvolger van Googles VP9. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een achtergrondartikel over videocodes en de strijd tussen H265, AV1, VP9 en H266.