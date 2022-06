Humax introduceert Android TV-settopbox met ondersteuning voor av1-videocodec

Het Zuid-Koreaanse Humax heeft een nieuwe settopbox geïntroduceerd op basis van het Android TV-besturingssysteem. De H7 heeft onder meer ondersteuning voor het decoderen van content die gecomprimeerd is met de av1-videocodec.

Humax noemt de H7 de meest geavanceerde Android TV-settopbox. Zo zit er een recente, niet nader genoemde Broadcom-chip in, die door Humax wordt omschreven met de toelichting dat hij 24.000 Dmips haalt. Het apparaat heeft ondersteuning voor wifi 6, de av1-videocodec en de hdr10-standaard. Volgens de fabrikant is de H7 's werelds eerste Android TV-apparaat dat ondersteuning voor zowel hdr10 als av1 heeft. Nadere specificaties zijn nog onbekend.

De Zuid-Koreaanse fabrikant maakt al langer settopboxen die op Android TV draaien. Zo leverde het bedrijf begin dit jaar uhd-settopboxen aan T-Broad, de grootste kabelaar in Zuid-Korea. Dat apparaat draait op Android 9.0 Pie en bevat een Broadcom quadcore-cpu die op 1,6GHz draait, aangevuld met 8GB opslag en 2GB ram.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Humax H7 precies uitkomt, al zegt de fabrikant dat het apparaat nog voor het einde van dit jaar uitkomt in Europa en Azië. Of dat ook voor België en Nederland geldt, is niet bekend.