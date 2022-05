Spotify wil api-toegang Songshift intrekken vanwege export naar concurrenten

Spotify dreigde de api-toegang van de dienst Songshift in te trekken. De dienst maakte het mogelijk Spotify-nummers over te zetten naar andere muziekdiensten, maar volgens Spotify is dat tegen zijn voorwaarden.

Vanaf Songshift-versie 5.1.2 is het niet meer mogelijk muziek, nummers en afspeellijsten over te zetten van Spotify naar andere muziekstreamingdiensten zoals Apple Music, Deezer of Pandora. Het gaat alleen om het exporteren van Spotify-liedjes. Het blijft nog wel mogelijk nummers van andere services te importeren in Spotify. Andere muziekdiensten blijven verder wel gewoon ondersteund, schrijft het bedrijf. Songshift zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van Spotify, maar het bedrijf legt zich erbij neer.

Spotify zou tegen Songshift hebben gezegd dat het overzetten van muziek naar concurrerende diensten tegen de algemene voorwaarden van de streamingdienst zou zijn. Songshift kreeg daarop een ultimatum. Het moest de exportfunctie verwijderen, anders zou de hele api-toegang worden ingetrokken.

De beslissing valt op, omdat juist Spotify zich publiekelijk fel uitspreekt tegen machtsposities van platforms. Het bedrijf begon samen met Epic Games een coalitie om te lobbyen tegen Apple en het vermeende machtsmisbruik van Apple in de App Store. Spotify heeft nog niet gereageerd op de situatie rondom Songshift.

Update: Tweaker rootpowered merkt op dat een andere dienst, TuneMyMusic, dezelfde functie stop heeft moeten zetten.