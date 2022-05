Protonmail durft door Apple afgedwongen in-app aankopen niet te schrappen

ProtonMail moest van Apple in-app aankopen toevoegen aan zijn gratis iOS-app, zo bevestigt de ceo. Inmiddels is die verplichting er niet meer, maar ProtonMail zegt bang te zijn de integratie van in-app aankopen te verwijderen.

Volgens ProtonMail-topman Andy Yen kwam de melding van Apple dat de dienst voor versleutelde e-mail in-app aankopen moest integreren in zijn iOS-app in 2018 als een verrassing. De app was gratis, maar Apple had verwijzingen in de tekst van de app gevonden naar betaalde abonnementen en op de site gezien dat er betaalde abonnementen werden aangeboden. Daarom eiste het bedrijf van ProtonMail dat in-app aankopen in de app verwerkt zouden worden, claimt Yen tegen The Verge.

Volgens hem voldeed ProtonMail aan die eis om het bedrijf te redden. "Je kunt dan niets meer zeggen. Ze zijn rechter, jury en beul op hun platform." Volgens de ceo kon ProtonMail een maand lang geen updates voor zijn app doorvoeren en dreigde Apple de app te verwijderen bij vertraging van de integratie. Ook het doorvoeren van beveiligingsupdates was in die periode niet mogelijk volgens hem.

Op 11 september heeft Apple zijn beleid aangepast. Sindsdien hoeven gratis apps die dienen als losstaande hulp bij een betaalde webdienst geen in-app aankopen meer te hebben. Apple noemt daarbij expliciet mail-apps. Toch heeft ProtonMail de integratie nog niet verwijderd, naar eigen zeggen uit angst voor vergelding. Apples beleid schrijft nog wel voor dat ontwikkelaars niet mogen communiceren dat er aankopen buiten de app mogelijk zijn. Tegen The Verge nuanceert Apple dat dit alleen de communicatie binnen de app betreft.

Ontwikkelaars zouden hoe dan ook bang zijn zich uit te spreken tegen de handelwijze van Apple, beweert Yen verder, waarbij hij een vergelijking maakt met mafiapraktijken. ProtonMail is een van de leden van de Coalition for App Fairness, die is opgericht om een vuist te kunnen maken tegen Apple en waartoe ook Epic Games en Spotify behoren.

Eerder maakte WordPress al bekend dat het in-app aankopen moest integreren in zijn iOS-app. Die eis draaide Apple toen terug. Als iOS-apps in-app aankopen bieden, ontvangt Apple dertig procent van de omzet daaruit. Apple ligt al langer onder vuur vanwege zijn App Store-beleid. Deze week verscheen er een overheidsrapport in de VS waarin het bedrijf werd beschuldigd zijn beleid te gebruiken om barrières op te werpen tegen concurrentie, rivalen te weren, hoge prijzen op te leggen aan app-ontwikkelaars en zijn eigen aanbod voorrang te geven.