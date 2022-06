ProtonMail brengt bèta uit van versleutelde bestandsopslagdienst ProtonDrive

ProtonMail is een vroege bèta begonnen van zijn versleutelde bestandsopslagdienst ProtonDrive. Betalende gebruikers van ProtonMail en de vpn-dienst van het bedrijf kunnen early access-toegang krijgen tot de opslagdienst.

ProtonMail heeft een e-mail gestuurd naar gebruikers waarin het aanbod wordt gedaan. Gebruikers die upgraden naar een bundel met ProtonMail en ProtonVPN Plus kunnen daar gratis early access-toegang van ProtonDrive krijgen. Daarvoor moeten gebruikers wel minimaal een abonnement van twee jaar nemen. Daar krijgen ze 47 procent korting op.

Het bedrijf zegt dat de dienst alleen in de vorm van early access beschikbaar is, maar geeft geen waarschuwing dat dat mogelijk niet helemaal goed werkt of dat onderdelen al dan niet ontbreken. Volgens gebruikers op Reddit is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om bestanden te delen met andere gebruikers.

ProtonMail kondigde eind augustus aan dat het met een bestandsopslagdienst zou komen. Daarin worden bestanden met eind-tot-eindencryptie versleuteld. Het is niet duidelijk hoeveel ruimte gebruikers krijgen om bestanden op te slaan. Dat staat niet in de nieuwsbrief, maar ook niet in het dashboard als gebruikers upgraden. Bij een Plus-abonnement, het goedkoopste betaalde pakket, krijgen gebruikers 5GB aan opslagruimte.

De versleutelde maildienst heeft de laatste jaren wel meer diensten uitgebracht die specifiek gericht zijn op privacy en veiligheid. Eerder was er bijvoorbeeld ook al een agenda-app uit, maar die bevindt zich nog steeds in bètamodus.