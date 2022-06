EA stelde voor om inhoud van FIFA Packs voor aanschaf te tonen in Nederland

EA heeft in gesprekken met de Nederlandse Kansspelautoriteit voorgesteld om de inhoud van steeds één Pack zichtbaar te maken, al voordat spelers tot aanschaf overgaan. De toezichthouder ziet dat als een uitgesteld kansspel en stemde daar niet mee in.

Bij de optie die EA voorstelde, zou de inhoud van het Pack nog altijd bepaald worden door kans, zo motiveert de Kansspelautoriteit zijn afwijzing. Spelers zouden de inhoud van het kaartenpakketje wel zien, maar er wordt steeds maar één Pack getoond. Als een speler dat Pack niet koopt, blijft alleen die beschikbaar. Het zou niet mogelijk zijn om een volgend Pack te kopen of de inhoud van een volgend Pack te zien.

De Kansspelautoriteit heeft in gesprekken met EA een direct buy-optie aangedragen als mogelijke oplossing. Daarmee doelt de toezichthouder op een manier voor spelers om in FIFA de gewenste virtuele voetballers te kopen voor een vastgesteld bedrag, zonder dat er een gokelement aanwezig is.

In reactie daarop heeft EA deze 'variant van direct buy' voorgesteld als een 'theoretische oplossingsrichting'. Dat staat beschreven in het Besluit last onder dwangsom, dat de toezichthouder vorig jaar heeft opgelegd aan EA. De Kansspelautoriteit vindt de voorgestelde aanpassing geen goede oplossing. EA stelt dat dit onbegrijpelijk is. De uitgever zou het voorstel nader uitwerken, maar heeft dat volgens de Kansspelautoriteit niet gedaan.

De rechtbank in Den Haag heeft onlangs bepaald dat Packs in FIFA aangemerkt kunnen worden als een opzichzelfstaand gokspel en daarmee in strijd zijn met de Nederlandse wet. Het daadwerkelijke besluit waar het in de uitspraak om draait, is al van vorig jaar, maar is pas donderdag gepubliceerd. Dat had te maken met onenigheid over het wel of niet openbaar maken van dit besluit; de rechtbank ziet geen reden om openbaarmaking te blokkeren. Eerder was niet bekend dat EA een voorstel heeft gedaan om FIFA aan te passen voor de Nederlandse markt.

De Kansspelautoriteit heeft een last onder dwangsom opgelegd aan EA die kan oplopen tot 10 miljoen euro. Die last onder dwangsom gaat over een week in als EA geen wijzigingen maakt aan het aanbieden van Packs in Nederland. De uitgever van FIFA probeert via de Raad van State het dwangsombesluit op te schorten en is in hoger beroep gegaan.