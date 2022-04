Rotterdamse studio kondigt tweespelergame We Were Here Forever aan

Het Rotterdamse Total Mayhem Games heeft zijn nieuwe game in zijn We Were Here-serie aangekondigd. We Were Here Forever wordt een puzzelgame die online in co-op gespeeld moet worden.

We Were Here Forever speelt zich net als zijn voorgangers af in Castle Rock. Dat is een mysterieus, verlaten kasteel op Antarctica, waar twee ontdekkingsreizigers gestrand raken. Ook net als eerdere games zijn de twee spelerspersonages gestrand in verschillende delen van het kasteel; ze moeten 'dienen als elkaars ogen en oren' en communiceren via walkietalkies om puzzels samen op te lossen.

De game biedt geen mogelijkheid om het spel in je eentje met een computergestuurde compagnon door te lopen: een co-op-partner is vereist. Daarnaast staat bij de systeemvereisten dat een internetverbinding benodigd is, wat spelen over lokale netwerken uitsluit. Verder is een microfoon ook een harde eis, volgens de ontwikkelaars.

We Were Here Forever moet ergens in 2021 uitkomen voor Windows, de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. De prijs van het spel is nog onbekend. Ter gelegenheid van de aankondiging heeft Total Mayhem Games ook een trailer van de game vrijgegeven. Eerdere games in de franchise, We Were Here, We Were Here Too en We Were Here Together kwamen uit in 2017, 2018 en 2019.