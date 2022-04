Talpa begint abonnement voor browsergames voor 5 euro per maand

Talpa gaat een abonnement voor browsergames aanbieden. De dienst heeft driehonderd spelletjes, die op mobiele apparaten, laptops en desktops zijn te spelen in de browser. De dienst wordt aangeboden door Talpa Gaming, een joint venture met Azerion.

De dienst heet Playtime en Talpa prijst het aan als spelletjesabonnement voor het hele gezin, zonder advertenties of andere kosten. Het abonnement omvat spelletjes van Atari, Disney, Cartoon Network en Nickelodeon. Ook zijn er Nederlandse spelletjes aanwezig zoals Lingo en Denksport.

Met een abonnement is het mogelijk om op maximaal vijf schermen tegelijk te spelen. De eerste maand is gratis te proberen. De dienst heeft Kids-profielen, waarop ouders kunnen beperken welke spelletjes er te spelen zijn.

Playtime is opgezet door Talpa Gaming, dat is een joint venture die eind vorig jaar is opgezet door mediabedrijf Talpa Network en Azerion. Laatstgenoemde nam dit jaar Spil Games over en kreeg daarmee tientallen portals met webgames in handen, waaronder spelletjes.nl.