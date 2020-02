Nederlands bedrijf Azerion neemt Spil Games in zijn geheel over

Het Nederlandse bedrijf Azerion heeft het eveneens Nederlandse Spil Games in zijn geheel overgenomen. Vorig jaar kocht het bedrijf al de mobiele divisie van die ontwikkelaar. Met de overname krijgt Azerion dertig portals met webgames in handen.

De portals van Spil Games worden volgens Azerion maandelijks zestig miljoen keer bezocht. Het gaat om sites als agame.com, gamesgames.com en mousebreaker.com. Azerion zegt dat het met de overname nu op alle platforms de marktleider is op het gebied van casual games in Nederland.

Vorig jaar nam Azerion de mobiele divisie van Spil Games over en nam het al een aandeel van 5 procent in de portals van de ontwikkelaar. Nu heeft Azerion de studio volledig overgenomen en daarmee krijgt het de dertig portals met webgames in handen. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Spil Games, dat in 2004 werd opgericht, maakte webgames en mobiele games als Troll Face Quest en Operate Now: Hospital. Laatstgenoemde is volgens de makers 45 miljoen keer gedownload voor Android en iOS. Azerion nam eerder al het Finse Sulake over, de eigenaar van Habbo Hotel. Het bedrijf heeft ook portalsites als spele.nl in handen.