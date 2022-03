EA Play-abonnement komt op 31 augustus uit op Steam

Het voormalige EA Access-abonnement komt op 31 augustus beschikbaar op Steam. Het tot EA Play omgedoopte abonnement biedt de mogelijkheid om een aantal bestaande EA-titels te spelen en geeft spelers de optie om nieuwe releases gedurende tien uur uit te proberen.

Op Steam komt alleen EA Play beschikbaar. Het uitgebreidere en duurdere abonnement genaamd EA Play Pro komt niet naar Steam, heeft de website PCGamesN te horen gekregen van een medewerker van Electronic Arts. EA Play Pro is enkel beschikbaar op EA's eigen Origin-platform op de pc, wat voorheen Origin Access Premier heette.

EA Play kost 4 euro per maand of 25 euro per jaar en geeft abonnees de mogelijkheid om een aantal al uitgekomen games te spelen, naast de optie om nieuwe games gedurende tien uur uit te proberen. Verder krijgen abonnees tien procent korting op digitale aankopen van EA. Via EA Play op Steam kunnen abonnees onder meer Titanfall 2, Need for Speed Heat Deluxe Edtion, Battlefront II, Battlefield V en The Sims 4 spelen. In totaal bedraagt de speelbare collectie zo'n dertig games. EA Play Pro kost 15 euro per maand of 100 euro per jaar. Daarvoor krijgen afnemers onder meer vroegtijdig toegang tot deluxe-versies van uit te komen games, tot tien dagen voor de release.

Het EA Play-abonnement was al beschikbaar op de pc via Origin, en voor de Xbox One en PlayStation 4. Daar komt Steam over twee weken bij. Het is niet mogelijk om één keer het abonnement af te sluiten en er op de verschillende platforms gebruik van te maken. Als een speler bijvoorbeeld Titanfall 2 of Battlefront 2 wil spelen via Steam en op de XBox One, moet er twee keer een abonnement worden afgesloten.