Wie heeft er nog een bureaulade vol met pc-gamedoosjes en een in elkaar gezette computer met een ingebouwde lade voor dvd- of blu-rayschijfjes? Bij velen zijn de verstofte doosjes nog wel ergens op zolder te vinden en die ooit gebouwde pc met dvd-brander ook wel, maar vandaag de dag lijkt dat bijna antiek. Games worden in steeds grotere aantallen online aangeschaft, waar bijvoorbeeld een platform als Steam een niet onbelangrijke bijdrage aan levert. Bij deze online gamewinkel van Valve gaat het nog wel om aankopen, waarmee de koper daadwerkelijk eigenaar van de digitale games wordt.

Inmiddels is een alternatief voor het individueel aanschaffen van elke game aan het opkomen: abonnementsdiensten. Ze zijn tot op zekere hoogte met Netflix te vergelijken; niet zozeer altijd op het vlak van streamen, maar wel als het gaat om het betalen van een maandelijks bedrag. In ruil daarvoor krijgt de speler toegang tot de vaak aanzienlijke spellencatalogus van de aanbieder. De toegang tot de games verdwijnt veelal direct als het abonnement wordt stopgezet, maar zolang de dienst wordt afgenomen, kan voor een vast en soms relatief laag maandbedrag een scala aan games worden gespeeld.

Er zijn steeds meer gamebedrijven die inhaken op de kennelijke bereidheid van consumenten om te betalen voor gameabonnementsdiensten. Een aantal grote game-uitgevers heeft al een dergelijke dienst of heeft de komst ervan al aangekondigd, bijvoorbeeld Microsoft met de Xbox Game Pass en Electronic Arts met EA/Origin Access. Ubisoft voegt zich in september met Uplay+ bij dat rijtje.

De lijst met alle beschikbare abonnementsdiensten bevat nog een stuk meer diensten en zal in de komenden jaren alleen maar verder groeien. In dit artikel gaan we nader in op een aantal van de grotere, bestaande abonnementsdiensten, welke er op termijn nog aankomen, wat in grote lijnen gemeenschappelijke eigenschappen zijn en waarom gamebedrijven flink inzetten om gamers te verleiden tot het afnemen van relatief goedkope abonnementen voor hun dagelijkse gamekost.