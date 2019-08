Gerucht: Apple Arcade gaat 5 dollar per maand kosten

Volgens een nieuw gerucht gaat Apple zijn eerder aangekondigde, mobiele gameabonnementsdienst Apple Arcade in de markt zetten voor een prijs van 5 dollar per maand. Het bedrijf heeft hier officieel nog niets over gezegd en wil de informatie niet bevestigen.

De prijsinformatie is afkomstig uit een van de api's die worden gebruikt door de App Store-app, schrijft ontwikkelaar en 9to5Mac-medewerker Guilherme Rambo. Hij heeft in het verleden aangetoond vaker over juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten te beschikken. Zo zetten hij onder andere vroegtijdig de renders van de iPhone XS, XS Max en Apple Watch Series 4 online.

Rambo zegt dat hij een promotioneel bericht in de dienst vond, waarin staat dat Apple Arcade 5 dollar per maand gaat kosten, waarbij de eerste maand gratis is. Engadget vroeg Apple om deze informatie te bevestigen, maar het bedrijf weigerde commentaar te geven. Vermoedelijk zal Apple de gameabonnementsdienst op 10 september officieel aankondigen en de nodige extra informatie bekendmaken, naast de aankondiging van nieuwe iPhones.

Bij de onthulling van Apple Arcade in maart werd al duidelijk dat de dienst in het najaar beschikbaar komt in meer dan 150 landen en regio's ter wereld. Het aanbod bestaat uit meer dan honderd unieke mobiele games die op geen enkel ander platform te spelen zijn. Geïnteresseerden hoeven de titels niet individueel aan te schaffen en zaken als additionele in-game aankopen en advertenties zijn niet aan de orde. Spelers kunnen de games alleen spelen door ze te downloaden; Apple Arcade is geen streamingdienst.