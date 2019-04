Gerucht: Apple investeert half miljard dollar in ontwikkeling games voor Arcade

Apple investeert naar verluidt een half miljard dollar in de ontwikkeling van games voor zijn nieuwe dienst Apple Arcade. Het bedrag zou ten goede komen aan de ontwikkeling van meer dan honderd spellen. Apple betaalt onder andere voor tijdelijke exclusiviteit.

Financial Times zegt van meerdere bronnen gehoord te hebben dat Apple per game meerdere miljoenen dollars investeert en dat het totale budget waarschijnlijk meer dan een half miljard dollar is. Apple zou ontwikkelaars extra betalen als ze hun game tijdelijk exclusief houden voor de Arcade-dienst en dus niet uitbrengen op andere platforms. Na een paar maanden zouden de games echter ook beschikbaar mogen komen op bijvoorbeeld Android of consoles.

Officieel heeft Apple niets bekendgemaakt over hoeveel geld er in de ontwikkeling van games voor Arcade wordt gestopt. Bij de aankondiging van de dienst maakte het bedrijf uit Cupertino wel bekend dat het zelf investeert in ontwikkelaars.

Apple Arcade is een abonnementsdienst voor iOS-games die in het najaar uitkomt. Het gaat om singleplayergames die geen microtransacties of reclame bevatten. Spelers moeten de games die Apple aanbied downloaden om ze te kunnen spelen, het is geen streamingdienst. Voor een vast bedrag per maand krijgen spelers toegang tot een catalogus van 'meer dan honderd' games. Apple heeft nog geen prijs bekendgemaakt.