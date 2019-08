GeForce Now komt later dit jaar beschikbaar op Android-telefoons

Nvidia's cloudgamingdienst GeForce Now, die vooralsnog alleen als bètaversie beschikbaar is op de pc, Mac en Shield TV, komt later dit jaar uit voor smartphones die op Android draaien. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog onbekend.

Nvidia zegt dat als de mobiele app voor Android uitkomt, het net als bij de pc, Mac en Nvidia Shield om een bètaversie gaat. Het bedrijf raadt spelers aan om een bluetooth-gamepad te gebruiken, omdat sommige games zonder een gamepad niet speelbaar zouden zijn op een Android-telefoon. Wanneer de dienst uitkomt en welke toestellen er gebruik van kunnen maken is nog onbekend, al zegt Nvidia in ieder geval dat de vlaggenschipmodellen van LG en Samsung ondersteuning voor de mobiele GeForce Now-app krijgen.

GeForce Now komt ergens in de komende maanden uit de bètaperiode. Dat zal waarschijnlijk ongeveer samenvallen met de optie van raytracing. In maart kondigde Nvidia al aan dat Geforce Now vanaf de herfst raytracing zal ondersteunen en vanaf maandag worden de in Frankfurt aanwezige servers van de cloudgamingdienst uitgerust om raytracing te ondersteunen. Dat betekent dat gebruikers van GeForce Now in het noorden van Californië en Duitsland als eersten kunnen gamen met raytracing. Gaandeweg worden meer datacenters in de Nood-Amerika en Europa hiermee uitgerust, al zijn daar verder nog geen details over bekend.

GeForce Now is in feite een schakel met digitale gamewinkels, waardoor spelers hun gamebibliotheek van bijvoorbeeld Steam als het ware kunnen meenemen en hun games op de pc, Mac en de Shield kunnen spelen. Daarbij is het niet nodig om krachtige hardware te hebben. Later dit jaar komen daar dus ook Android-telefoons bij. De cloudgamingdienst van Nvidia ondersteunt meer dan 500 games en is volgens Nvidia compatibel met duizenden andere titels.