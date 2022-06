Super Smash Bros.-achtige game LEGO Brawls komt in september naar consoles en pc

Platformvechtspel LEGO Brawls verschijnt op 2 september voor pc, Xbox One, Xbox Series-consoles, PlayStation 4 en PlayStation 5. Het spel verscheen eerder als mobiele game via Apple Arcade.

In LEGO Brawls kunnen spelers een eigen legofiguurtje maken en daarbij verschillende legothema's combineren. De figuur is daarbij te upgraden met content die spelers kunnen vrijspelen. De game bevat onder meer piraten-, ninja- en jungle-thema's. Het sidescrollingspel heeft ook kaarten met deze thema's.

De game heeft meerdere gamemodi, waaronder een 4v4- en een free-for-all-modus. Tijdens het spelen kunnen gamers power-ups verzamelen en inzetten, evenals emotes. LEGO Brawls krijgt ook leaderbords en werkt crossplatform. De game krijgt zowel online als offline multiplayer.

LEGO Brawls staat sinds 2019 in Apples App Store en is onderdeel van Apple Arcade, een abonnementendienst voor mobiele games. Het is nog niet bekend hoeveel het spel voor pc en consoles gaat kosten. Op pc komt de game in ieder geval beschikbaar via Steam. Met deze webwinkel is nu een demo te downloaden.