LEGO gaat aantal ontwikkelaars in twee jaar tijd verdrievoudigen

LEGO investeert honderden miljoenen euro's in software. Het bedrijf wil dat het aantal softwareontwikkelaars eind 2023 is uitgebreid naar 1800, een verdrievoudiging ten opzichte van eind 2021.

Van de 1800 ontwikkelaars die eind 2023 werkzaam moeten zijn voor LEGO, komen er 400 in Kopenhagen te werken. Daarnaast breidt LEGO de softwaredivisies in Londen en Shanghai uit. Eind 2021 had LEGO 600 softwareontwikkelaars in dienst. De investering van honderdduizenden euro's in software moet volgens de topman van het bedrijf reflecteren dat het speelgoedbedrijf fysieke en digitale producten niet langer als afzonderlijke producten beschouwd.

"We zien deze dingen samenkomen, dus is het makkelijker om de twee te verbinden en het tot een enkele ervaring te maken", zegt LEGO-ceo Niels Christiansen tegen de Financial Times. Een van de opties die het bedrijf overweegt, is om zelf games te ontwikkelen. Tot nu toe liet LEGO dat door derden doen, zoals TT Games.

LEGO heeft verschillende apps en programma's voor onder andere spelen en ontwerpen, en het bedrijf heeft onder andere software voor de Mindstorms-roboticakit. Daarnaast zijn er plannen voor een kindvriendelijke metaverse en zijn er AR-lenzen voor Snap van LEGO ontwikkeld.