Lego komt na zeven jaar met nieuwe programmeerbare zelfbouwrobots Mindstorms

Lego komt na 7 jaar met een nieuw Mindstorms-pakket. Daarmee kunnen gebruikers robots bouwen die te programmeren zijn met Scratch en Python. De kit heeft vier motoren, een kleur- en lichtsensor, een zesassige gyroscoop en versnellingsmeter, een speaker en een led-matrix.

De kit kan out of the box gebruikt orden om vijf verschillende robots te bouwen: een traditionele robot, een vierpoot, twee katapult-achtige robots en het meer universele Modular Vehicle Platform. De grootste robot is 14cm hoog. Ze kunnen bij levering navigeren, objecten beetpakken, projectielen vuren, high-fives uitdelen, dansen en meer, aldus Lego. Het bedrijf spreekt van 'meer dan 50 activiteiten en uitdagingen'.

Het hart van de robots, de zogenaamde Intelligent Hub, heeft naast het bovengenoemde ook bluetooth-connectiviteit, een micro-usb-poort voor 'compatibele apparaten' en een oplaadbare li-ion-accu. De bijbehorende app werkt op Windows 10, macOS, iOS, Android en een selectie Fire OS-apparaten.

De 949 onderdelen in de kit kunnen aangevuld worden met eigen Lego Technic-onderdelen om het speelplezier en de mogelijkheden uit te breiden. De minimumleeftijd is tien jaar. Volgens Brickfanatics komt de set tegen het einde van het jaar uit voor omgerekend 320 euro. In ieder geval is een release in het VK en de VS zeker, maar Europa op dit moment niet.