Thunderful Games kondigt puzzelgame LEGO Bricktales aan

Uitgever Thunderful Games kondigt LEGO Bricktales aan met een gameplaytrailer. Het puzzelspel komt ergens in 2022 uit voor de pc en wordt ontwikkeld door ClockStone, de ontwikkelaar achter alle games in de Bridge Constructor-franchise.

LEGO Bricktales bestaat uit een verhaalmodus en een lego-sandbox. In de verhaalmodus maakt de speler een eigen minifiguur. Het doel is om het pretpark van de grootvader van het hoofdpersoon te restaureren, wat alleen mogelijk is door middel van alientechnologie. Deze technologie wordt aangedreven door happiness crystals, kristallen die de speler kan vergaren door legopersonages te helpen met problemen.

De game bestaat uit vijf verschillende legowerelden, ieder gevuld met een aantal puzzels. In sommige situaties moeten spelers bijvoorbeeld bij een bepaald punt te komen door een vliegmachine te bouwen. In andere scenarios moet de speler door middel van bijvoorbeeld een zelfgebouwde brug en de in-game physics een personage zien te bereiken. Bij ieder van de puzzels krijgt de speler een voorgeselecteerde set lego. Het is vervolgens aan hen om de steentjes op een creatieve en praktische manier in elkaar te zetten.

Daarnaast bevat LEGO Bricktales een vrije sandbox-modus waarbij de puzzel uit de verhaalmodus zonder restricties opnieuw gedaan kan worden. Spelers krijgen in deze modus de vrijheid om meer geavanceerde bouwwerken te maken. Men kan door de verhaalmodus te spelen nieuwe steentjes vrijspelen.